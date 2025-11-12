Gen.G Esports blocca il suo League of Legends Giocatore di supporto Duro

HQ

Ora che la stagione 2025 League of Legends è nei libri, con T1 incoronato campione per il terzo anno consecutivo, è tempo che inizi la rostermania poiché vari giocatori sono destinati a scadere il contratto, consentendo alle squadre e alle organizzazioni di apportare cambiamenti facili e importanti su tutta la linea.

Per la potenza coreana di Gen.G Esports, che ha praticamente vinto tutti i tornei in cui ha partecipato durante la stagione 2025 (inclusi Rounds 1-2 e Road to MSI della LCK, MSI 2025, Esports World Cup, LCK Rounds 3-5 e Season Playoffs ) ad eccezione di Worlds 2025 dove ha raggiunto le semifinali e il LCK Cup 2025 dove è arrivato secondo, La squadra ha solo due stelle che hanno situazioni contrattuali poco chiare.

Una persona è Kim "Canyon" Geon-bu, di cui stiamo ancora aspettando maggiori informazioni, ma l'altra è Joo "Duro" Min-kyu, che rimarrà con l'organizzazione. In un post sui social media, si afferma che il giovane Support talento, che ha fatto il suo debutto in LCK in questa stagione, rimarrà con la squadra almeno per il 2026.

"'Duro' Mingyu Ju rimarrà con il team Gen.G LoL nel 2026. Il nostro supporto che sfida i rookie, Duro, mantiene la squadra ferma con il suo gioco calmo e affidabile. Inviategli il vostro caloroso sostegno mentre aiuta Gen.G a raggiungere vette ancora più alte!"

L'esatto stato del contratto di questa estensione non è chiaro, ma questo significa almeno che Duro ha un'altra possibilità di portare Gen.G in cima alla montagna competitiva League of Legends.