Genshin Impact smetterà di funzionare su PS4 nell'aprile 2026 con aggiornamenti ai requisiti per il gioco su dispositivi mobili e PC

HQ

Genshin Impact, il più grande esponente dei giochi free-to-play e gatcha al di fuori dell'Asia, interromperà la sua vecchia versione per console. A partire dal 10 settembre, secondo un post sul suo forum ufficiale, Genshin Impact non sarà più disponibile per l'acquisto sul PlayStation Store di PlayStation 4, in concomitanza con il lancio della sua nuova versione su tutte le altre piattaforme, chiamata Song of the Welkin Moon. Anche gli acquisti in-game su PS4 saranno limitati a partire dal 25 febbraio 2026. La chiusura definitiva avverrà l'8 aprile 2026.

Per quanto riguarda la chiusura, sembra che l'attuale sviluppo del gioco non sia più compatibile con le capacità della generazione precedente di Sony. HoYoverse ha anche aumentato i requisiti per le versioni mobile e PC di Genshin Impact, che sono i seguenti:

Androide



Dispositivi supportati



ARM v8a a 64 bit



GPU senza PowerVR



SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610), Helio G88 (Mali-G52) o superiore



RAM: 4 GB o più



Sistema operativo: Android 10.0 o superiore



Configurazione consigliata



SoC: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 980 o superiore



RAM: 6 GB o più



Sistema operativo: Android 12.0 o superiore



Ios



Dispositivi compatibili:



Dispositivi: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad mini (5a generazione), iPad Air (3a generazione), iPad (8a generazione) o modelli superiori



SoC: iPhone con SoC Apple A11 o superiore o iPad con SoC Apple A12 o superiore



RAM: 3 GB o più



Sistema operativo: iOS 13.0 o superiore



(Driver Bluetooth compatibile con il sistema iOS 14 o superiore)



Configurazione consigliata



Dispositivi: iPhone 12 o iPad (9a generazione) o modelli superiori



SoC: Apple A13 o superiore



RAM: 4 GB o superiore



Sistema operativo: iOS 13.0 o superiore



(Driver Bluetooth compatibile con iOS 14 o versioni successive)



PC

Configurazione minima



Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit.



Processore: Intel Core i5 di 6a generazione, AMD Ryzen o equivalente



Memoria RAM: 8 GB



Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce GT 1050 o equivalente



Scheda grafica integrata: Intel Iris Xe o equivalente



Versione DirectX: 11



Configurazione consigliata



Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit o Windows 11 a 64 bit



Processore: Intel Core i7 di settima generazione, AMD Ryzen serie 5000 o superiore



Memoria RAM: 16 GB



Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o superiore



Versione DirectX: 11



I dispositivi con configurazioni inferiori al minimo saranno comunque in grado di accedere al gioco, ma potrebbero riscontrare problemi di prestazioni come cali di frame rate, jitter o disconnessioni durante il gioco.

In ogni caso, se stavi giocando a Genshin Impact su PS4 e vuoi continuare a giocare su PC o PS5, i tuoi progressi verranno salvati nel cloud, quindi non preoccuparti.