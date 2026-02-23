Gentle Mates incoronati Rocket League Campioni del Boston Major della Championship Series

HQ

Il primo Major della Serie di Campionato 2026 Rocket League è giunto al termine. Portando l'azione a Boston, USA, le migliori squadre del mondo erano presenti e si contendevano una fetta di un montepremi di 354.000 dollari. Detto questo, ora abbiamo un vincitore di cui parlare, una squadra che è ora favorita per diventare un eroe locale al prossimo Paris Major.

I Gentle Mates francesi hanno sollevato il trofeo ed erano stati incoronati vincitori al Boston Major dopo aver sconfitto i rivali francesi Team Vitality nella finale per 4-2. Questo risultato ha portato la squadra a tornare a Parigi con 102.000 dollari di premi in denaro e l'ha vista nuovamente incoronata campionessa del Major, dopo aver detenuto tale titolo vincendo il Major di Copenaghen nel 2024.

Ancora una volta, il prossimo Major vedrà il ritorno della RLCS in Francia per un evento parigino che anche i Gentle Mates, essendo una squadra di casa, saranno senza dubbio molto desiderosi di vincere. Pensi che riusciranno a replicare la vittoria a Parigi a maggio?