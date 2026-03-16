Geoff Keighley è rimasto "deluso e con il cuore spezzato" dalla cerimonia degli Oscar 2026

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Geoff Keighley ha spiegato perché è rimasto "deluso e con il cuore spezzato" dalla trasmissione della 98ª cerimonia annuale degli Academy Awards. Il creatore e conduttore dei Game Awards era particolarmente frustrato dal fatto che suo defunto padre, David Keighley, non fosse stato incluso nella sezione In Memoriam della trasmissione.

Se non lo sapeste, David Keighley è stato il primo chief quality officer di IMAX, garantendo un grande futuro per il formato che molti di noi hanno visto film come Dune, Peccatrici e Oppenheimer. Senza David Keighley, è possibile che non avremmo visto quei film girati per IMAX, e quindi i suoi contributi al formato gli hanno certamente guadagnato un'eredità tra gli appassionati di cinema.

Nella trasmissione, tuttavia, Keighley non fu incluso nella sezione In Memoriam. Come hanno sottolineato alcuni nel tweet di Geoff Keighley, David è incluso sul sito web dell'Accademia. Il danno con Geoff sembra ormai fatto, però.

"Così incredibilmente deluso e con il cuore spezzato che la #Oscars e l'AMPAS hanno scelto di non includere mio padre, David Keighley, e i suoi inestimabili contributi all'IMAX e al cinema nel segmento In Memoriam della trasmissione," Scrisse Keighley. "Non lo dimenticherò mai."

Sembra che ora Geoff Keighley si unirà a Josef Fares con i suoi sentimenti riguardo agli Oscar.