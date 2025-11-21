Geoff Keighley ha davvero appena pubblicato un Half-Life 3 teaser? C'è qualcosa di nascosto...

HQ

Half-Life 3 è atteso da decenni ormai, e negli ultimi giorni sono aumentate le voci su un annuncio imminente, dopo la presentazione della Steam Machine da parte di Valve la scorsa settimana. All'improvviso, Geoff Keighley ha pubblicato un'immagine che sembra suggerire che Half-Life 3 sia effettivamente reale, e quindi probabilmente sarebbe rivelata ai The Game Awards 2025... o prima.

Alle 17:32 CET, Keighley ha pubblicato senza contesto uno screenshot che, pur non identificato, assomiglia molto al portale Black Mesa, e in particolare alla Cascata di Risonanza di Half-Life, l'apertura di un portale che permetteva l'ingresso di creature aliene provenienti da un'altra dimensione.

La realtà dietro il quadro... Continua a sognare (per ora)

È Half-Life 3 ? Beh, se guardi attentamente i piedi del portale, puoi vedere statue dei Game Awards, un po' fuori luogo in questa estetica fantascientifica, che, a dire il vero, sembra una serie di Half-Life ma ha anche un aspetto molto generico.

E si è rivelato essere... un'isola di Fortnite, dove i giocatori possono andare a votare direttamente nel gioco per il loro GOTY 2025:

Sappiamo che Keighley è noto per il suo gusto di prendere in giro i fan. Solo quattro giorni fa ha pubblicato uno screenshot di una homepage su Steam, chiedendo ai fan di andare su Steam e votare per i Game Awards, che si accorsero rapidamente che aveva un gioco nella lista dei desideri. Quando ha chiesto dal popolare giocatore Wario64, Keighley ha risposto con l'emoji degli "occhi sospettosi".

Pensi che Geoff Keighley mostri davvero immagini legate a Half-Life 3 ? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a speculare!