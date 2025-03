Geoff Keighley terrà d'occhio l'industria dei videogiochi

HQ

L'anno scorso Christopher Dring ha annunciato che avrebbe lasciato il suo lavoro come redattore di GamesIndustry.biz, senza specificare cosa avrebbe fatto dopo. Tuttavia, sospettavamo che sarebbe rimasto nel settore in qualche modo, e ora ha svelato i suoi nuovi piani. Si scopre che sta collaborando con il produttore (e conduttore) dei The Game Awards Geoff Keighley per lanciare The Game Business.

Tuttavia, non sarà un tipico sito di giochi, ma come suggerisce il nome, si occuperà del lato commerciale del mondo dei giochi. Oltre ai normali podcast e newsletter B2B, promettono un evento fisico chiamato The Game Business Live in concomitanza con il Summer Game Fest di quest'anno, che si svolgerà il 9 giugno.

Hanno già dato il via ai loro canali di social media e puoi dare un'occhiata di più su Instagram e sul sito ufficiale.