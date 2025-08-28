GeoGuessr Coppa del Mondo 2025: l'elenco completo degli incontri di apertura e tutto ciò che devi sapere

I nerd della geografia fanno attenzione! Il GeoGuessr World Cup si concluderà questo fine settimana, poiché le finali si svolgeranno tra il 29 e il 30 agosto, dove 16 dei migliori giocatori di tutto il mondo si recheranno a Copenaghen, in Danimarca, per sfidarsi per una fetta di un montepremi di $ 100.000+.

Con l'evento quasi arrivato, ora sappiamo come è stato organizzato il tabellone e come sarà ciascuno dei tanti round di apertura delle 16 partite. Quindi, detto questo, ecco il layout del tabellone, con il formato organizzato in modo tale che le prime otto squadre siano su un lato del tabellone e le ultime otto sull'altro, il che significa che alcuni giocatori non possono incontrarsi in questo torneo.



Radu C contro Zone



Moo contro Shiina



Mk contro Kapten



Eamonn contro Strefan



Blinky contro Jamabi



Leero contro Finbarr



Debre contro Clemente



Consus contro Lennli



Di questi giocatori, chi pensi che andrà lontano?