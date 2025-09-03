GeoGuessr La Coppa del Mondo tornerà nel 2026

Durante il fine settimana, il GeoGuessr World Cup per il 2025 si è concluso, quando i migliori giocatori di tutto il mondo si sono riversati a Copenaghen per competere per una fetta di un montepremi di $ 100.000 e l'inafferrabile trofeo.

Quel torneo si concluse e incoronò uno dei rappresentanti degli Stati Uniti come vincitore, poiché Radu "Radu C" Casapu uscì in testa dopo aver sconfitto l'ungherese Szabolcs "Debre" Debre in finale in modo serrato per 3-2.

Ma questa vittoria non è stata l'unica notizia del GeoGuessr World Cup degna di nota negli ultimi tempi, in quanto è stato confermato che la scena agonistica tornerà nel 2026. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere, ma potete vedere l'annuncio qui sotto.

