GeoGuessr si ritira dalla Coppa del Mondo di Esports perché "non si allinea" con i suoi valori

GeoGuessr doveva essere uno dei tanti giochi apparsi in Arabia Saudita durante l'estate e che componevano il mega Esports World Cup. Tuttavia, non sarà più così.

Il gioco si è ritirato dal festival con sede a Riyadh, con il CEO e co-fondatore dello sviluppatore Daniel Antell che si è rivolto a X per spiegare il ragionamento e come il festival "non si allinea " con i valori di GeoGuessr.

"Ho visto le vostre reazioni negli ultimi giorni riguardo alla nostra decisione di partecipare alla Coppa del Mondo Esports a Riyadh. Quando abbiamo preso questa decisione, è stato con intenzioni positive. Coinvolgere la nostra comunità in Medio Oriente e diffondere la missione principale di GeoGuessr di permettere a tutti di esplorare il mondo.

"Da quando Erland, Anton e io abbiamo fondato GeoGuessr nel 2013, abbiamo sempre cercato di essere un gioco incentrato sulla community. Tutti qui nell'ufficio di Stoccolma sono fan appassionati GeoGuessr, che fanno del loro meglio per costruire qualcosa di significativo, con te e per te. Detto questo, voi - la nostra comunità - avete chiarito che questa decisione non allinea ciò che GeoGuessr rappresenta".

Antell spiega anche che il torneo pianificato avrà un aspetto diverso. Non è chiaro come verrà modificato l'evento, ma ci è stato detto di aspettarci presto ulteriori informazioni, incluso il modo in cui verranno distribuiti gli slot jolly.