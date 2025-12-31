George Clooney anticipa il ritorno dei film di Ocean, rivelando nomi importanti del cast

Anche se George Clooney non sembra più interessato ai film dei grandi studi come un tempo, c'è una saga a cui tornerà nel prossimo futuro. Ocean's Eleven rimane un ottimo film di rapina, e anche i suoi sequel sono piuttosto solidi. Ora, il gruppo si riunisce per un ultimo lavoro e esplorerà com'è rubare mentre invecchiano.

Clooney ha rivelato a Variety che Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts e Don Cheadle erano tutti coinvolti nel film. "C'era qualcosa nell'idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo una volta, ma siamo ancora abbastanza intelligenti da sapere come farla franca con qualcosa, che mi attrae proprio così," Clooney ha descritto il film.

"Hanno perso un passo e devono trovare un modo per aggirare i loro limiti," continuò. Speriamo che questo non porti solo a gag su apparecchi acustici persi e anche sostituite, ma non crediamo che Clooney e compagnia siano ancora arrivati a quell'età. Ocean's 14 Attualmente non ha una data di uscita, ma ci aspettiamo di sentire presto di più sul film, soprattutto se ha un cast così importante.