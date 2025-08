George Clooney è il protagonista del prossimo dramma Netflix di Noah Baumbach, Jay Kelly

Netflix ha presentato un primo sguardo al prossimo film in arrivo del regista Noah Baumbach. Questo film è un dramma che ruota attorno a un attore che lotta per adattarsi alla vita che si è costruito, ed è un film che è stato scritto da Baumbach ed Emily Mortimer.

Conosciuto come Jay Kelly, il film vede George Clooney come protagonista e supportato da un cast stellare. I nomi successivi sono Adam Sandler e Laura Dern, ma sono seguiti da Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Steacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rorhwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, la stessa Mortimer, Nicole Lecky, Thaddea Graham e Isla Fisher.

Jay Kelly sarà uno dei pochi film Netflix che avrà una corsa cinematografica limitata per primo, con la premiere cinematografica fissata per il 14 novembre. Seguirà poi il debutto in streaming, fissato per il 5 dicembre.

Puoi vedere un trailer del film qui sotto per vedere se vale la pena aggiungerlo alla tua lista di controllo.