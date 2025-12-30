George Clooney e la sua famiglia hanno ottenuto la cittadinanza francese: cosa dice questo degli Stati Uniti?

HQ

L'attore hollywoodiano George Clooney, sua moglie Amal Clooney e i loro due figli hanno ufficialmente ottenuto la cittadinanza francese, secondo documenti del governo francese pubblicati martedì.

Qualcosa di sempre più raro: la privacy

Recentemente Clooney ha detto che la Francia offre alla sua famiglia qualcosa di sempre più raro: la privacy. Parlando con RTL all'inizio di questo mese, ha sottolineato che i suoi gemelli di otto anni possono frequentare la scuola senza l'attenzione dei paparazzi, definendolo un fattore decisivo nella loro decisione.

La coppia ha acquistato una proprietà in un vigneto a Brignoles, nel sud della Francia, nel 2021, del valore di circa 9 milioni di euro. Clooney ha descritto la tenuta come il loro luogo più felice, dove i loro figli possono godere di un'infanzia più normale.

Una base alternativa fuori dagli Stati Uniti

Pur mantenendo una casa negli Stati Uniti, i Clooney hanno sempre più diviso il loro tempo tra i paesi. Amal Clooney, avvocata per i diritti umani di fama internazionale, ha spesso lavorato su casi legati alla giustizia internazionale e alle istituzioni europee.

Questo avviene in un contesto di un interesse più ampio per la cittadinanza francese tra gli americani di alto profilo, con il regista Jim Jarmusch che ha recentemente dichiarato di voler candidarsi, citando legami culturali e il desiderio di una base alternativa al di fuori degli Stati Uniti.

Di seguito, George Clooney parla della decisione

"Qui non fanno foto ai bambini. Non ci sono paparazzi nascosti ai cancelli della scuola. Questo è il numero uno per noi. Abbiamo anche una casa negli Stati Uniti, ma il nostro posto più felice è in questa fattoria dove i bambini possono divertirsi."

"Vorrei avere un altro posto dove fuggire dall'America, se necessario, e la Francia, Parigi e la cultura francese sono molto profonde dentro di me. Quindi penso che sarei molto onorato se potessi avere un passaporto francese."