George Clooney prevede che le riprese di Oceans 14 inizieranno tra 9 o 10 mesi

Il recente tentativo di riavviareOceans il franchise con un cast guidato da donne non è andato esattamente secondo i piani, poiché il film non ha mai avuto una vera risonanza con i fan e si è rivelato uno sforzo mediocre al botteghino. Non è chiaro se vedremo mai Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e il resto tornare nel franchise, soprattutto perché il futuro sembra concentrato sull'estensione della storia con il cast originale.

Oceans 14 è in lavorazione. È in fase di sviluppo e, secondo George Clooney, dovremmo aspettarci che le riprese inizino tra i nove o i dieci mesi. Il budget per il film è stato approvato da Warner Bros., e ora la sfida è stabilire un programma preciso che si adatti al cast di ritorno che presumibilmente include anche Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e Don Cheadle, se le parole di Clooney sono qualcosa su cui basarsi.

Parlando con E! News, Clooney ha spiegato: "Abbiamo appena ottenuto l'approvazione del budget alla Warner Bros. e stiamo cercando di organizzarlo. Si tratta solo di programmare, quindi si tratta solo di stabilire una data di inizio per noi. Probabilmente inizieremo tra circa nove o 10 mesi, le riprese".

Ha poi approfondito la possibilità di lavorare di nuovo con il cast, affermando: "Sì, Brad [Pitt], Matt [Damon] e Don [Cheadle] e Julia [Roberts]. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono ancora tutti molto cari amici. E quindi, la possibilità di lavorare insieme sarebbe divertente".

Sei entusiasta per Oceans 14 ?