George Clooney risponde a Trump dopo la presa in giro sulla cittadinanza francese

HQ

George Clooney ha reagito con durezza ai commenti di Donald Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti ha deriso la decisione della Francia di concedere all'attore e alla sua famiglia la cittadinanza francese. Clooney, sua moglie Amal e i loro due figli sono recentemente diventati cittadini francesi dopo aver trascorso diversi anni nel sud della Francia.

Trump, scrivendo su Truth Social, ha descritto i Clooney come "due dei peggiori pronosticatori politici di tutti i tempi" e ha criticato la gestione dell'immigrazione da parte della Francia, aggiungendo che il paese era il benvenuto alla star di Hollywood. Ha anche sminuito la carriera cinematografica di Clooney, sostenendo che l'attore abbia attirato più attenzione per la politica che per i suoi film.

In risposta, Clooney ha assunto un tono sarcastico, dicendo di essere d'accordo con l'appello di Trump a "rendere l'America di nuovo grande" e suggerendo che il processo dovrebbe iniziare con le prossime elezioni statunitensi. L'attore è da tempo un sostenitore di spicco dei Democratici e un critico vocale di Trump.

Clooney ha in passato elogiato la Francia per le sue più forti tutele della privacy, sostenendo che i suoi figli godono di una qualità della vita migliore lontano dal costante scrutinio mediatico di Los Angeles. Ha anche descritto la Francia come il luogo dove la sua famiglia si sente più felice.

La decisione di concedere la cittadinanza francese ai Clooney ha acceso un certo dibattito interno, soprattutto mentre la Francia inaspriscia i requisiti linguistici e civici per gli altri richiedenti. Tuttavia, il governo francese ha difeso la mossa, citando il quadro giuridico che consente la naturalizzazione a chi contribuisce all'influenza internazionale e alla posizione culturale del paese.