George Lucas: "Mi sono lasciato Star Wars alle spalle"

HQ

Il visionario che un tempo ha cucinato la tanto amata galassia lontana lontana è riuscito a prendere completamente le distanze dalla sua leggendaria creazione. La sua mente è invece concentrata su un nuovo progetto di passione. E per di più estremamente costoso: costruire e curare un museo.

In una recente intervista con il Wall Street Journal, George Lucas ha parlato a lungo del tumulto emotivo che ha provato quando Star Wars è stato venduto alla Disney. Una decisione su cui ha riflettuto a lungo, ma che alla fine gli è sembrata la cosa giusta da fare. E in questi giorni ammette di non pensare affatto a Star Wars.

Invece si concentra sul suo progetto museale da un miliardo di dollari. Qualcosa che descrive come molto più impegnativo che fare film, e che gli è costato (finora) circa un quarto di quello che ha guadagnato vendendo Star Wars alla Disney.

"La Disney l'ha rilevata e gli ha dato la sua visione. Questo è quello che succede. Certo che l'ho superato. Voglio dire, ho una vita. Sto costruendo un museo. Un museo è più difficile che fare film"

Lucas ha anche condiviso uno dei motivi principali per cui ha venduto alla Disney in quel fedele giorno di quasi dieci anni fa. E ammette di essersi reso conto che l'industria stava cambiando con un chiaro perno verso lo streaming, di cui a quanto pare si sentiva fortemente contrario a farne parte. E così ho deciso di andare avanti.

Pensi che Lucas abbia fatto la mossa giusta quando ha venduto Star Wars alla Disney?