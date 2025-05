George R.R. Martin fa terra bruciata sui "fan" in un nuovo post sul blog

HQ

Nonostante Game of Thrones sia terminato più di mezzo decennio fa, stiamo ancora aspettando il finale della serie di libri che George R.R. Martin ha iniziato decenni prima. L'autore fantasy sembra un uomo molto impegnato, dato che spesso pubblica post sui prossimi progetti sul suo blog.

L'ultimo post vede Martin pubblicizzare un adattamento del romanzo di Howard Waldrop A Dozen Tough Jobs, dopo di che aggiunge un lungo paragrafo che critica pesantemente coloro che chiedono costantemente ulteriori aggiornamenti su Winds of Winter.

"Alcuni di voi saranno semplicemente incazzati per questo, come lo sono per tutto ciò che annuncio qui che non riguarda Westeros", scrive. "Hai rinunciato a me, o al libro. Non finirò mai Winds, se lo faccio, non finirò mai A Dream of Spring. Se lo faccio, non andrà a nulla. Dovrei chiedere a qualche altro scrittore di fare il pinch hitter per me... Morirò presto comunque, perché sono così vecchio".

"Non me ne frega più un cazzo di scrivere, mi siedo e spendo i miei soldi", continua. "Anch'io modifico i libri di Wild Cards, ma tu odi Wild Cards. Potresti odiare tutto il resto che ho scritto... Non ti interessa niente di tutto questo, lo so."

Martin poi termina il blog dicendo che gli importa. Si preoccupa di Westeros e di tutti i suoi abitanti più di quanto possiamo mai immaginare. È difficile non simpatizzare con l'autore dopo aver letto quello che è un crollo piuttosto giustificato. Oltre un decennio di continue richieste per l'ultimo libro da finire sarebbe sicuramente fastidioso, e sembra che ci sia una parte crescente e più cattiva della fanbase che sta prendendo molto sul personale la mancanza di scrittura di Martin.