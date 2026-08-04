George R.R. Martin offre un raro aggiornamento al suo blog

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A volte devi provare empatia per George R.R. Martin. Quest'anno compie 78 anni, e a quell'età la maggior parte degli uomini è già in pensione e passa le giornate a rilassarsi e prenotare crociere. Deve però sedersi a una scrivania e digitare il suo vasto mondo fantastico, perché la gente non smette di assillarlo per una delle più grandi serie di libri della nostra epoca.

Per la prima volta da mesi, Martin stesso ha scritto un post sul suo sito Not a Blog, dove non ha parlato di dove si trovasse con A Dream of Spring, Winds of Winter o qualsiasi opera di ASOIAF. Non ha lodato Un Cavaliere dei Sette Regni, né ha criticato l'ultima stagione di House of the Dragon. Invece, Martin ci ha offerto un post piuttosto toccante con molta prospettiva.

"È passato un po' di tempo, lo so. Il mio ultimo post sul blog è stato pubblicato qui il 19 febbraio. I post che seguirono furono scritti dai miei potenti scagnozzi. Sono abbastanza fortunata da avere un ottimo staff di assistenti... anche se anche con il loro aiuto, continuavo a rimanere sempre più indietro," scrisse Martin.

"Quest'anno è stato... stressante, per usare un eufemismo. È successo così tanto, è stato travolgente. Cose fantastiche, cose entusiasmanti. I sogni che si avverano. Ma ci sono stati anche incubi. Ho perso amici. Ha combattuto tristezza e depressione. Il peggio potrebbe ancora arrivare. Ho compiuto settantasette anni lo scorso settembre, e ti dico che invecchiare non è divertente. Ma ci sono stati anche momenti straordinari. Suppongo che sia la vita. Certo, lo sapevo. Se avete letto le mie storie, lo sapete. Tanto da scrivere... Cercherò di recuperare qualcosa... e i miei scagnozzi aiuteranno... Ma i miei post sono probabilmente troppo brevi e affrettati."

Martin ha concluso con un riferimento a A Knight of the Seven Kingdoms che ha ottenuto nove nomination agli Emmy, dicendo che farà di tutto per essere presente alla cerimonia di premiazione e tifare per chi ha lavorato alla serie. A parte questo, dalle sue parole, sembra che George abbia problemi più importanti da affrontare di Winds in questo momento.