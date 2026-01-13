George R.R. Martin offreA Knight of the Seven Kingdoms al showrunner 10-12 nuove storie al showrunner

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms arriva molto presto, il 19 gennaio, e ci offre un altro sguardo a un'altra epoca del mondo di Ghiaccio e Fuoco. Come House of the Dragon, i fan inizialmente credevano che questa serie potesse andare in onda per al massimo poche stagioni, dato che ci sono solo tre novelle pubblicate nei racconti di Dunk & Egg di George R.R. Martin.

Tuttavia, come racconta il showrunner Ira Parker a The National, Martin ha inviato piani per altre storie ambientate ai tempi di Dunk & Egg. "Mi ha condiviso altre 10-12 piccole scalette per libri, novelle, portando Dunk e Egg per tutta la loro vita," disse Parker.

Attualmente, il piano è concentrarsi su una novella per stagione, il che probabilmente darebbe a A Knight of the Seven Kingdoms una serie di tre stagioni. Tuttavia, se queste scalette di Martin possono essere sviluppate in storie complete, allora il numero di episodi potrebbe persino superare quello di Game of Thrones. Speriamo di non dover aspettare troppo tra una stagione e l'altra.