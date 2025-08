George R.R. Martin su Andor: "È bello vedere qualcuno che fa fantascienza nel modo giusto"

HQ

Si scopre che George R.R. Martin, come tanti altri, è un grande fan di Andor. Mentre i fan continuano a sbirciare attraverso Martin's Not a Blog nella speranza di trovare maggiori dettagli sul sempre atteso Winds of Winter, l'autore ha dato un'idea dei suoi pensieri sui film e la televisione recenti.

Iniziando il blog con alcuni elogi per Superman, Martin ha detto che l'inizio del DCU di James Gunn è stato "uno dei migliori film di Superman da molto tempo a questa parte... forse mai", elogiando Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor e "il ragazzo con il mantello", alias David Corenswet.

Poi Martin rivolge lo sguardo alla TV, dove dopo aver elogiato Murderbot decide di puntare tutto su Andor. "Di gran lunga il meglio degli spin-off di Star Wars," Martin scrive. "Sembrava stupendo, Diego Luna era di prim'ordine, e c'era un realismo e una tensione nella storia che purtroppo mancavano nella maggior parte degli altri spin-off. È bello vedere qualcuno che fa fantascienza nel modo giusto".

Dopo la sua seconda e ultima stagione, Andor ha ottenuto diverse nomination agli Emmy, anche se Diego Luna e Genevieve O'Reilly sono stati notevolmente snobbati. Almeno c'è un sacco di riconoscimento per le loro esibizioni al di fuori degli spettacoli di premiazione.