George R.R. Martin su Winds of Winter: "Ho sempre avuto problemi con le scadenze"

HQ

Quindici anni dopo l'ultimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Quindici anni da quando Game of Thrones è iniziato e ha reso il mondo di Westeros il fenomeno globale che è oggi. Quindici anni... e ancora niente Venti d'Inverno.

George R.R. Martin conosce il dolore di tutto ciò più di chiunque altro, probabilmente, dato che gli viene ancora chiesto di quel libro più di un decennio dopo. Come riportato da Entertainment Weekly, Martin ha recentemente affrontato il tema del libro mancante al NYCC, dicendo di non essere un fan delle scadenze mancate.

"So che ci sono tutte queste polemiche su Winds of Winter e su quanto sia tardi, ma ho sempre avuto problemi con le scadenze", ha detto. "Non mi sento felice di violare i contratti o di non rispettare una scadenza o qualcosa del genere".

Più avanti nella conversazione, Martin è tornato a Winds of Winter quando ha parlato di come gli piaccia anche scrivere altre storie. "Sì, adoro Winds of Winter. Sono ancora interessato, ci sto ancora lavorando, ma onestamente, amo anche queste altre cose".

Non c'è ancora una data di uscita solida per Winds of Winter. Ci sono molti fan che hanno perso la speranza, e quelli che pensano ancora che uscirà a un certo punto diventano sempre più frustrati ogni volta che viene respinto.