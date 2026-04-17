George Russell capisce perché Verstappen avrebbe lasciato la Formula 1

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George Russell, noto per la sua ostilità verso Max Verstappen, ha dato una risposta molto sportiva quando gli è stato chiesto cosa si sentirebbe se Verstappen si ritirasse dalla Formula 1: "La Formula 1 è più grande di qualsiasi pilota, quindi non vorresti perdere Max, perché penso che a tutti ci piace correre contro Max" (via BBC).

Tuttavia, Russell ha espresso la sua opinione sul perché Verstappen sia così critico con i nuovi regolamenti di Formula 1: lui e la Red Bull non hanno una vettura competitiva, a differenza della Mercedes, che guida il campionato costruttori, con Russell secondo nel campionato piloti dietro al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Dice di capire la sua frustrazione, ma le loro situazioni sono diverse perché Verstappen ha già vinto quattro campionati mondiali.

"Le lamentele che ha attualmente sono diverse da quelle di Mercedes, Ferrari e McLaren, perché siamo in testa alla griglia. Questo è del tutto naturale, e tu capisci e riconosci la frustrazione".

Russell ha detto che non gli è piaciuto guidare la 2022, "l'auto era grande, pesante, non era piacevole da guidare. Ma non aveva le stesse lamentele perché stava vincendo".

"Capisco perfettamente perché guidare la Nordschleife gli faccia sorridere. Ho fatto centinaia di giri intorno al simulatore. E mi piacerebbe avere la possibilità di correre intorno al Nordschleife. Ma il mio obiettivo ora è diventare un campione del mondo di Formula 1", continuò Russell. "Se ne avessi quattro alle spalle, probabilmente farei lo stesso, quindi lui è in una fase molto diversa della sua carriera."