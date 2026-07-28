George Russell è "oltre la delusione": "Sarò solo deluso ogni giorno della settimana"

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George Russell subì un altro battutto al Gran Premio d'Ungheria, chiudendo al settimo posto (con Lando Norris, Max Verstappen e il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli sul podio) e la sua distanza dal leader del campionato, Antonelli, aumentò di 59 punti, restando anche dietro Hamilton (che è a 50 punti da Antonelli).

In dichiarazioni riportate da Sky Sports, il britannico di 28 anni ha detto di essere "oltre la delusione, perché se continuo a essere deluso da tutto ciò che succede, sarò solo deluso ogni giorno della settimana. Quindi devo restare positivo".

All'Hungaroring di domenica, la sua vettura è entrata in anti-stallo ed è scesa in fondo prima della curva 1. Un altro ostacolo meccanico che lo ha frustrato, dicendo che non ha mai avuto una stagione simile in carriera. Russell sta portando la peggior sfortuna tra i due piloti Mercedes in questa stagione, ma l'intero team sta soffrendo di problemi di affidabilità, dato che anche Antonelli non è riuscito a concludere o a segnare punti in due gare.