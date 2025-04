George Russell evita la penalità in Bahrain dopo aver aperto il DRS "una frazione di secondo"

HQ

Il pilota della Mercedes George Russell ha mantenuto il suo secondo posto al Gran Premio del Bahrain di domenica (15 secondi dietro Oscar Piastri) dopo che i commissari della FIA hanno concluso che non è stata data alcuna colpa quando ha aperto il DRS al di fuori della zona DRS. Rusell ha spiegato che avevano avuto "tutti i tipi di guasti", e a quanto pare quando ha fatto clic sul pulsante di opzione il DRS si è aperto.

"L'ho subito richiusa, ho fatto marcia indietro, non ho guadagnato nulla, e ho perso più di quanto ho guadagnato, è stata aperta solo per una frazione di secondo", ha detto Russell, che ha convinto i commissari, che hanno notato l'apertura del DRS quando non avrebbe dovuto farlo e avrebbero potuto dargli una penalità che lo avrebbe fatto scambiare di posto con Lando Norris, terzo.

Dopo un'ispezione dell'auto, hanno scoperto che i problemi erano causati da problemi di freno per cavo e altri problemi elettronici. La FIA ha dichiarato in un comunicato che il DRS è stato attivato per una distanza di 37 metri su un rettilineo di circa 700 metri, e la telemetria ha confermato che ha guadagnato 0,02 secondi, ma in seguito ha ceduto 0,28 secondi alla curva successiva per compensare. "Di conseguenza, anche se tecnicamente si è verificata una violazione, i commissari decidono che, poiché non è stato ottenuto alcun vantaggio sportivo, non viene imposta alcuna penalità".

Cos'è il DRS in Formula 1

Il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica, o DRS, è stato introdotto nel 2011 ma quest'anno sarà l'ultimo ad essere utilizzato. Si tratta di un'ala posteriore che può essere aperta e chiusa per aumentare la velocità massima e facilitare i sorpassi, ma può essere aperta solo quando l'auto che lo segue si trova a una distanza di almeno un secondo. A partire dal prossimo anno, il DRS sarà sostituito con un altro sistema aerodinamico.