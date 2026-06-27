George Russell ottiene la pole position in Austria dopo l'incidente di Verstappen, evitando la penalità di doppia gialla

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George Russell ha ottenuto la pole position nelle qualifiche per il Gran Premio d'Austria domani, in una sessione controversa perché Russell ha ottenuto la pole position dopo che Max Verstappen ha subito un incidente, perdendo il controllo della sua vettura in una discesa ad alta velocità prima della penultima curva e schiantandosi contro la barriera. Russell, alle sue spalle, non ha rallentato tanto perché è stato alzato un solo cartellino giallo.

Antonelli, però, rallentò perché pensava fosse un incidente con due bandiere gialle. Infatti, dopo la prima bandiera gialla, è stata aggiornata a doppia bandiera gialla, ma dopo che Antonelli e Russell hanno superato l'incidente, quindi Russell non può essere penalizzato per una violazione della bandiera doppia gialla.

Sessione di qualificazione al Gran Premio d'Austria di Formula 1:



George Russell (Mercedes) - 20 giri - 1:06.113

Charles Leclerc (Ferrari) - 15 giri - +0.236 (1:06.349)

Lewis Hamilton (Ferrari) - 14 giri - +0,295 (1:06,408)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 17 giri - +0.301 (1:06.414)

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 11 giri - +0,362 (1:06,475)

Lando Norris (McLaren) - 15 giri - +0.389 (1:06.502)

