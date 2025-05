George Russell pensa che sarebbe "geniale" se Carlos Sainz Sr. si candidasse alla presidenza della FIA

HQ

Carlos Sainz Sr., due volte campione del mondo di rally, ha detto la scorsa settimana a Motorsport che stava considerando di candidarsi alla presidenza della FIA, per le elezioni che si svolgeranno in Uzbekistan il 12 dicembre, per correre contro il presidente in carica, Mohammed Ben Sulayem, che dovrebbe cercare un secondo mandato ma è in gran parte impopolare insieme a molti piloti, tra cui la Formula 1. e ha visto una serie di dimissioni negli ultimi mesi, alcune dovute a "principi morali e mancanza di trasparenza".

Con 40 anni di esperienza nel motorsport, Sainz -che corre ancora professionalmente- vuole "restituire allo sport parte di ciò che mi ha dato".

Sebbene non si tratti di un annuncio ufficiale, la notizia della possibile candidatura di Sainz Sr. alla presidenza è stata ben accolta dal pilota di F1 George Russell, direttore della Grand Prix Drivers' Association, che l'ha descritta come una "ricetta brillante".

"Potrebbe solo giovare allo sport avere Carlos con la conoscenza interna della Formula 1 dal punto di vista di un pilota e poi la conoscenza di Carlos Sr dal motorsport in generale", ha detto Russell (via BBC).

Non un conflitto di interessi a causa di suo figlio

Il pilota della Mercedes ha anche respinto l'idea di un conflitto di interessi, poiché Carlos Sainz Sr., 63 anni, è il padre del pilota della Williams F1 Carlos Sainz Jr., 31 anni.

"Il presidente negli anni passati è stato probabilmente molto meno coinvolto di quello che abbiamo visto di recente e molto meno visibile. Abbiamo sempre saputo chi era il presidente della FIA, soprattutto con Jean Todt, ma tu lavori dietro le quinte, non lavori in prima linea. Quindi non credo che ci sarà mai un conflitto", ha detto Russell.