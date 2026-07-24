George Russell si sente "il più resiliente" che abbia mai avuto durante il frustrante campionato di Formula 1

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George Russell sta affrontando la difficile realtà che, nonostante fosse il grande favorito per il campionato di Formula 1 prima dell'inizio della stagione, ora è terzo, a 50 punti dal suo compagno di squadra diciannovenne Kimi Antonelli, che ha vinto sei gare, mentre Russell, 28 anni, ne ha vinte solo sette in tutta la sua carriera.

La cosa buona? Questo aiuta Russell a restare forte. Nella conferenza stampa prima del Gran Premio d'Ungheria di questo fine settimana, ha detto: "Sento decisamente che questa è la più resiliente che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Quindi vado fiero di questa mentalità al di fuori dell'auto."

Russell ha avuto un problema al motore che ha rallentato la sua vettura durante il primo giro del Gran Premio del Belgio lo scorso fine settimana, finendo infine per schiantarsi con Lewis Hamilton e ritirarsi, perdendo punti preziosi. Ma tre giorni dopo, "mi sento bene e contento che ci siano state alcune risposte positive che sono tornate dalla fabbrica e ora guarda avanti", e ha paragonato questa stagione all'anno in cui ha vinto la Formula 2, "dove sembrava una cosa dopo l'altra, poi ti riprendi e poi vieni di nuovo abbattuto".