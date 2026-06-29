George Russell vince di nuovo in Formula 1: come è cambiata la classifica F1 2026 dopo l'Austria

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George Russell è tornato alla vittoria al Gran Premio d'Austria domenica, vincendo solo la sua seconda gara stagionale dopo la prima, seguita da cinque vittorie consecutive dal compagno di squadra Mercedes Andrea Kimi Antonelli, e un'altra strappata a Lewis Hamilton.

Il risultato ha sollevato Rusell e ammette che le ultime settimane sono state dure, e si sente "incredibile di essere tornato al gradino più alto", in un brano che "probabilmente non si adatta molto al mio stile".

"Le gare difficili ti mettono sicuramente alla prova psicologicamente, e questi ultimi due weekend per me sono stati vitali per ricordarmi che ce la posso fare", e Russell ha aggiunto di essere entusiasta per la gara del prossimo weekend a Silverston, al Gran Premio della Gran Bretagna, per ricevere il calore dei suoi tifosi locali.

Migliori risultati al Gran Premio d'Austria di Formula 1

La vittoria permise a Russell di superare nuovamente Lewis Hamilton come secondo classifica e di ridurre il suo distacco con Antonelli a 40 punti, ma l'italiano riuscì comunque a guadagnare punti chiudendo terzo.



George Russell (Mercedes) - 1:26:37.979

Max Verstappen (Red Bull) +1.611s

Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986s

Oscar Piastri (McLaren) +21,809s

Lewis Hamilton (Ferrari)

Isack Hadjar (Toro Rosso)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)



Classifica del Campionato Piloti di Formula 1 2026



Kimi Antonelli (Mercedes) - 171 punti

George Russell (Mercedes) - 131 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 punti

Oscar Piastri (McLaren) - 80 punti

Lando Norris (McLaren) - 79 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 79 punti

Max Verstappen (Red Bull) - 73 punti

Isack Hadjar (Red Bull) - 42 punti

Pierre Gasly (Alpino) - 41 punti

Liam Lawson (RB) - 30 punti

