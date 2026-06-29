George Russell vince di nuovo in Formula 1: come è cambiata la classifica F1 2026 dopo l'Austria
George Russell ha ridotto (leggermente) il distacco con Antonelli e ha superato nuovamente Hamilton.
George Russell è tornato alla vittoria al Gran Premio d'Austria domenica, vincendo solo la sua seconda gara stagionale dopo la prima, seguita da cinque vittorie consecutive dal compagno di squadra Mercedes Andrea Kimi Antonelli, e un'altra strappata a Lewis Hamilton.
Il risultato ha sollevato Rusell e ammette che le ultime settimane sono state dure, e si sente "incredibile di essere tornato al gradino più alto", in un brano che "probabilmente non si adatta molto al mio stile".
"Le gare difficili ti mettono sicuramente alla prova psicologicamente, e questi ultimi due weekend per me sono stati vitali per ricordarmi che ce la posso fare", e Russell ha aggiunto di essere entusiasta per la gara del prossimo weekend a Silverston, al Gran Premio della Gran Bretagna, per ricevere il calore dei suoi tifosi locali.
Migliori risultati al Gran Premio d'Austria di Formula 1
La vittoria permise a Russell di superare nuovamente Lewis Hamilton come secondo classifica e di ridurre il suo distacco con Antonelli a 40 punti, ma l'italiano riuscì comunque a guadagnare punti chiudendo terzo.
- George Russell (Mercedes) - 1:26:37.979
- Max Verstappen (Red Bull) +1.611s
- Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986s
- Oscar Piastri (McLaren) +21,809s
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Toro Rosso)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Classifica del Campionato Piloti di Formula 1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 171 punti
- George Russell (Mercedes) - 131 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 punti
- Oscar Piastri (McLaren) - 80 punti
- Lando Norris (McLaren) - 79 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) - 79 punti
- Max Verstappen (Red Bull) - 73 punti
- Isack Hadjar (Red Bull) - 42 punti
- Pierre Gasly (Alpino) - 41 punti
- Liam Lawson (RB) - 30 punti