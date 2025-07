Geralt vs. tutti - The Witcher entra nell'arena degli Unmatched

HQ

Unmatched è un gioco da tavolo che ti permette di mescolare tutti i tipi di personaggi delle fiabe, supereroi, persone reali e altri per combattere in combattimenti mortali. Avere una partita in cui Robin Hood e Hamlet combattono insieme contro Bigfoot e Dracula nel Hanging Gardens of Babylon non è nulla di strano, e il successo del gioco da tavolo ha portato a una marea di licenze interessanti. Grazie a ciò, personaggi come Bruce Lee, Jurassic Park Velociraptors, Buffy e Spider-Man sono stati a lungo aggiunti come potenziali combattenti e possono combattere su una mappa come il territorio di casa di Daredevil, Hell's Kitchen.

Ora questo è stato ulteriormente ampliato con qualcosa che immagino molti di voi adoreranno, vale a dire The Witcher, un marchio che sembra fatto su misura per Unmatched, ed è abbastanza bello che stiamo ottenendo le versioni di CD Projekt Red qui. In totale, ci sono due nuove espansioni chiamate Realms Fall e Steel & Silver, ognuna con tre nuovi personaggi e un nuovo tipo di carta Scheme chiamata "In corso" che rimane in gioco tra un round e l'altro.

Geralt e l'Antico Leshen combattono il T-Rex di Jurassic Park e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Se non hai familiarità con Unmatched, può essere giocato da 2-4 persone, sia in squadre che tutti contro tutti. Un round dura normalmente circa 30 minuti uno contro uno e circa un'ora se giochi due contro due. Dal momento che questi set contengono tre figure, è tutti contro tutti (a meno che tu non abbia più set e voglia mescolarli, che personalmente penso sia il più divertente, e tutti i set Unmatched sono compatibili tra loro).

Ecco le mie recensioni di entrambi i set di The Witcher:

Questi tre personaggi sono inclusi nel pacchetto: Geralt di Rivia, Ciri e Ancient Leshen.

Impareggiabile: The Witcher - Acciaio e argento

Steel & Silver è probabilmente la più interessante delle due espansioni Witcher e offre una dose concentrata di nostalgia da questo universo. L'espansione include Geralt of Rivia, Ciri e Ancient Leshen, dove i primi due sono ovviamente le attrazioni principali.

Geralt lo stesso viene fornito con più carte di qualsiasi altro personaggio. È progettato come una sorta di personaggio di ruolo in cui puoi scegliere il suo equipaggiamento prima di ogni partita. In base all'avversario, puoi ottimizzarlo scegliendo la spada, l'armatura e la pozione di cui pensi di aver bisogno. Oltre a questo, ci sono alcune carte davvero forti. Questo lo rende un personaggio buono e capace, ma un po' prevedibile e noioso, contro cui e con cui giocare. Al suo fianco c'è Dandelion, che lo completa bene essendo Ranged, mentre Geralt è Melee.

Ciri è forse il personaggio più interessante in entrambe le espansioni The Witcher e influenza l'intero gioco. Non è particolarmente brava all'inizio e non può nemmeno usare la sua abilità speciale fino a quando non ha giocato un certo numero di carte. Ma mentre gioca a carte, vengono sbloccate nuove abilità che diventano sempre più forti. Un buon consiglio con lei è quello di giocare in modo difensivo all'inizio, mentre il tuo avversario deve andare all-in per ucciderla per primo. Se Ciri è ancora in giro quando i suoi ultimi tratti iniziano a sbloccarsi, diventa letale. Porta l'unicorno Ihuarraquax in battaglia, che non è particolarmente notevole ma può sopportare molte punizioni ed è quindi una buona guardia del corpo.

Infine, abbiamo Ancient Leshen, che percepisco come sul punto di essere troppo forte. A quanto pare, i creatori del gioco sono giunti alla stessa conclusione, perché Leshen può muoversi solo di un passo per turno (anche se ci sono carte che possono aiutare in questo) e ha solo 13 punti vita. Per il resto, si tratta di una cavalcata di attacchi potenzialmente grottescamente potenti, forse i più forti del gioco. Al suo fianco, Leshen ha anche due lupi, che sono la solita configurazione che può resistere a un colpo ciascuno. Tuttavia, si muovono in tre passaggi e, per quanto ne so, questa è la prima configurazione in cui il personaggio principale e i personaggi secondari hanno velocità di movimento diverse.

Due campi di battaglia sono inclusi nel pacchetto, il più interessante dei quali è una mappa oscura e tematica ispirata a Kaer Morhen, dove diverse zone possono essere raggiunte solo da una direzione (puoi saltare giù dalle mura nel cortile, ma non puoi camminare dal cortile fino alle mura). Una mappa brillante.

Voti alti per Steel & Silver, in altre parole, un puro Witcher banchetto. È divertente giocare uno contro uno, ma è meglio se hai almeno un set in modo da poter mescolare un po' i personaggi e gestire diversi matchup, e se hai l'opportunità di giocare due contro due, è assolutamente fenomenale. Sia che tu voglia un divertente gioco da tavolo basato su The Witcher che non sembri una rapida presa di denaro, o che tu sia solo curioso di Unmatched, o che tu stia già giocando e voglia espanderti, questo è altamente raccomandato. L'unica cosa che impedisce una valutazione massima è il fatto che la casella contiene "solo" tre caratteri invece di quattro (rendendo impossibile il due contro due appena tolto dalla scatola).

Voto: 9/10

Impareggiabile: The Witcher - La caduta dei regni

Dove Steel & Silver è davvero una sorta di "best of" dal mondo The Witcher, Realms Fall è forse un po' più per intenditori. Non è che Triss e Yennefer siano personaggi sconosciuti, ma qui le donne sono affiancate da Eredin e Philippa, che non sono così conosciute da coloro che non hanno letto i libri o giocato ai giochi. Fortunatamente, questo non influisce sul valore dell'intrattenimento.

Triss e Yennefer sono, ovviamente, le più interessanti e hanno una configurazione insolita in cui entrambe le eroine possono essere utilizzate come protagoniste, rendendo l'altra un supporto. Yennefer può potenziare i suoi attacchi, il che la rende molto potente, mentre Triss infligge danni più inaspettati da cui non puoi proteggerti, il che immagino dovrebbe essere visto come il suo uso della magia. Ciò che entrambi hanno in comune è che consumano le carte dei loro avversari a un ritmo rapido, e Triss in particolare è molto interessante con cui giocare.

Eredin ha una configurazione che abbiamo visto prima in Umatched e ha quattro Red Riders come supporto. Se tutti muoiono, diventa Enraged, il che lo rende sia più forte che più veloce, e ha anche carte di difesa che possono essere utilizzate per l'attacco. Un personaggio forse un po' privo di fantasia che tuttavia si sente forte e divertente con cui giocare. Avere quattro supporti rende più facile fiancheggiare gli avversari, bloccare i loro percorsi e rendere difficile la fuga.

Philippa ha ricevuto molto amore nelle espansioni Unmatched: The Witcher ed è il miglior personaggio del gioco. È Ranged, ma ha solo dodici punti salute e carte di difesa non particolarmente buone. D'altra parte, ha la capacità di ballare come pochi altri e, alla fine di ogni round, può pescare carte fino a quando non ne ha quattro in mano. Ciò significa che molto raramente incontrerai una Philippa senza carte. In combinazione con il personaggio di supporto Dijkstra, è molto pericolosa nelle mani giuste, anche se probabilmente ci vorranno alcune partite prima che tu ci prenda la mano.

Questi tre personaggi sono inclusi nel pacchetto: Triss/Yennefer, Eredin e Philippa.

Il set include due nuove mappe, una delle quali si svolge su una barca. Questo è assolutamente fenomenale ed è diviso in due ponti con un numero limitato di entrate e uscite. È davvero progettato in modo intelligente e porta a degli intrighi straordinari, poiché il posizionamento di tutti i personaggi diventa così importante.

Nel complesso, Realms Fall è anche un'espansione ben fatta, ma con l'eccezione di Philippa e dell'arena delle barche, sembra un po' carente di sorprese. Se ti piace The Witcher, ovviamente hai bisogno anche di questo, ma se vuoi solo un The Witcher gioco da tavolo, Steel & Silver è quello che fa per te. Tuttavia, è meglio ottenere entrambi, in quanto ciò ti darà molte opportunità per variare il tuo gameplay e impegnarti in battaglie che superano di gran lunga la serie Netflix.

Voto: 7/10