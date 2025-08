Gerard Butler tornerà per Greenland 2: Migration a gennaio del prossimo anno

Lionsgate ha ora fissato la data della premiere di Greenland 2: Migration, il sequel del thriller post-apocalittico con Gerard Butler, per il 9 gennaio del prossimo anno. Ancora una volta, seguiremo la famiglia Garrity nella sua lotta per la sopravvivenza dopo che una cometa si è schiantata sulla Terra e ha spazzato via la maggior parte dell'umanità.

La migrazione riprende un po' di tempo dopo l'impatto. Sopravvissuta in un bunker all'avanguardia, la famiglia è costretta a fuggire in un mondo distrutto alla ricerca di una nuova casa, un viaggio tutt'altro che sicuro. Oltre a Butler, torna Morena Baccarin, affiancata da Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Il primo Greenland è stato un grande successo, nonostante abbia debuttato in piena pandemia, incassando oltre 50 milioni di dollari. Ha anche ottenuto ottimi risultati sulle piattaforme di streaming e il produttore Sébastien Raybaud promette che il sequel sarà avvincente quanto l'originale.

Ti è piaciuta la Groenlandia e non vedi l'ora di vedere questo sequel?