Gerard Piqué prende in giro Álvaro Arbeloa con una striscia virale nel centro di Madrid

Gerard Piqué, presidente della competizione calcistica amatoriale Kings League, che inizia una nuova stagione il 1° marzo, ha preso in giro l'allenatore del Real Madrid Álvaro Arbeloa con uno striscione gigante appeso nel centro di Madrid, in via Gran Vía, dove riaccende una battuta vecchia di dieci anni... poche ore prima di una partita di Champions League a Madrid con Arbeloa come allenatore della squadra.

Lo striscione dice "No somos tan conocidos, pero lo seremos ", che significa "non siamo così conosciuti, ma lo saremo", evidenziando la parte 'cono ' della parola, che significa "cono".

Allora dov'è la battuta? Alla fine degli anni 2000 e all'inizio degli anni 2010, quando Arbeloa giocava come difensore per il Real Madrid e la Spagna, veniva spesso chiamato "cono" a causa delle sue capacità difensive lente. Nonostante abbiano giocato insieme nella nazionale spagnola e entrambi abbiano vinto titoli nel 2008, 2010 e 2012, il rapporto tra Arbeloa e Piqué è diventato notoriamente e pubblicamente peggiorato, con frequenti discussioni su Twitter tra il 2015 e il 2016.

Uno dei punti di ebollizione della rivalità arrivò nel dicembre 2015, quando Piqué disse che "Arbeloa si definisce mio amano, ma è solo un 'conocido ' (conoscente), un cono ...", riconoscendo pubblicamente la presa in giro verso il difensore allora Real Madrid.

Più di dieci anni dopo, Piqué riprende la rivalità sapendo che Arbeloa è tornato sotto i riflettori da quando ha assunto il ruolo di allenatore da Xabi Alonso il mese scorso. A quanto pare, Piqué ha detto ieri in uno stream che lo striscione non era stata una sua idea, ma l'ha comunque approvato.