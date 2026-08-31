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La Germania è tornata a essere campione del mondo alla Coppa del Mondo di Hockey FIH maschile 2026, ripetendo il successo del 2023 e eguagliando il Pakistan come nazione con il maggior numero di titoli nella competizione, quattro (anche se il Pakistan non lo vince dal 1994). L'edizione 2026 si è svolta in Belgio e Paesi Bassi, e la Germania ha battuto la Spagna 1-0.

La finale, a Wavre, nella regione di Waloon nel sud del Belgio, attirò circa 10.000 spettatori, la maggior parte dei quali Herman. Sebbene la Spagna fosse già riuscita a battere la Germania nella competizione, oltre a battere il paese ospitante e campione olimpico in carica, i Paesi Bassi, in semifinale (4-3), un singolo gol di Michel Struthoff nel terzo quarto pose fine alle speranze spagnole nella loro terza finale di Coppa del Mondo di hockey.

Contemporaneamente si è svolta anche la Coppa del Mondo di Hockey FIH femminile, e la finale, giocata il giorno prima, ha incoronato l'Argentina, battendo ai rigori la patria ospitante, dopo che la partita è terminata 1-1. L'Argentina è la seconda squadra più vincente nella competizione, vincendola nel 2002, 2010 e 2026, ma i Paesi Bassi sono le regine dell'hockey su ghiaccio femminile, con nove titoli inclusi gli ultimi tre consecutivi (2014, 2018, 2022).