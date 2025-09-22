Germania e Svezia fanno decollare aerei da combattimento dopo che un aereo militare russo sorvola il Mar Baltico

HQ

In primo luogo, la Polonia. Poi, la Romania. Poi, l'Estonia. Ora, gli Eurofighter tedeschi e i JAS 39 Grimen svedesi sono stati inviati per intercettare un aereo da ricognizione russo che sorvolava il Mar Baltico, dopo che l'aereo ha ignorato i tentativi di contatto e ha spento i suoi transponder. "Ancora una volta, la nostra forza di allerta di reazione rapida, composta da due Eurofighter, è stata incaricata dalla NATO di indagare su un aereo non identificato senza un piano di volo o un contatto radio nello spazio aereo internazionale". L'aeronautica tedesca ha detto in un comunicato. "Era un aereo da ricognizione russo IL-20M. Dopo l'identificazione visiva, abbiamo consegnato i compiti di scorta per l'aereo ai nostri partner svedesi della NATO e siamo tornati a Rostock-Laage". Poi, l'aeronautica svedese ha dichiarato in una dichiarazione: "Oggi, 🇸🇪 i JAS 39 Gripen e 🇩🇪 gli Eurofighter sono stati fatti decollare sul Mar Baltico meridionale, identificando e monitorando un 🇷🇺 aereo da ricognizione russo IL-20 nello spazio aereo internazionale".