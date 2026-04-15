Germania e Ucraina hanno raggiunto un importante accordo di cooperazione tra droni e difesa Merz e Zelensky approfondiscono i legami militari con piani per fornire migliaia di droni.

HQ Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky hanno firmato nuovi accordi di cooperazione nella difesa, incluso un importante accordo di produzione di droni che potrebbe diventare uno dei più grandi in Europa. Gli accordi, finalizzati a Berlino, mettono in evidenza il ruolo crescente dell'Ucraina come leader nell'innovazione militare dopo anni di guerra, in particolare nella tecnologia dei droni. Merz ha affermato che la partnership rafforzerà sia le capacità di difesa tedesche che europee, rafforzando al contempo la base industriale. Un elemento chiave dell'accordo è la creazione di una joint venture per fornire migliaia di droni alle forze armate ucraine. Berlino ha inoltre impegnato centinaia di milioni di euro per supportare capacità avanzate di "attacco profondo". La Germania rimane il principale fornitore europeo di aiuti militari all'Ucraina, con decine di miliardi di euro stanziati dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Ulteriore supporto include finanziamenti per sistemi di difesa aerea e missili intercettori per rafforzare la protezione dell'Ucraina contro minacce in corso.