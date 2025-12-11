Germania, Francia e Spagna spingono a risolvere lo stallo contro i caccia: i leader politici stanno ora intervenendo

HQ

Germania, Francia e Spagna tenteranno questa settimana di porre fine a una lunga disputa sul programma europeo di caccia di nuova generazione, il Future Combat Air System (FCAS). Il progetto da 100 miliardi di euro, considerato centrale per le ambizioni di difesa dell'Europa durante la guerra in Ucraina, è bloccato per anni a causa di lotte industriali interne.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e la francese Catherine Vautrin si incontrano a Berlino giovedì, con la spagnola Margarita Robles che si unirà venerdì. Al centro dello stallo c'è una divisione tra la francese Dassault Aviation e Airbus su come le tecnologie chiave e il lavoro manifatturiero dovrebbero essere condivisi.

I leader politici stanno ora intervenendo

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbero affrontare direttamente la questione quando si incontreranno la prossima settimana. Alcuni legislatori tedeschi affermano che rifocalizzare il programma su sistemi di condivisione dati e velivoli senza pilota, il cosiddetto "Combat Cloud", potrebbe offrire una strada per il futuro.

Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo che il sindacato tedesco IG Metall ha minacciato di ritirare la cooperazione se Dassault fosse rimasto coinvolto, accusando l'azienda di insistere per la leadership esclusiva del progetto. Gli enti industriali francesi respinsero l'idea di escludere gli interessi francesi dal programma.

Nonostante la disputa, il CEO di Airbus Guillaume Faury ha dichiarato di rimanere fiducioso che il progetto andrà avanti, anche se i partner devono comunque concordare su come collaboreranno. I leader dell'UE si incontrano dal 17 al 19 dicembre, e Berlino ha dichiarato di voler chiarezza sul futuro del programma entro la fine dell'anno.