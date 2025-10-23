Gestisci la tua rock band di animali con Rockbeasts
Ha un po' di gioco di ruolo, un po' di gestione, un pizzico di ritmo e, soprattutto, un sacco di personaggi pelosi e umorismo adulto.
Oggi abbiamo avuto una notte di annunci scioccanti, grazie a un'altra edizione autunnale della Galaxies Autumn Showcase. E mentre abbiamo avuto alcuni aggiornamenti su giochi già annunciati, ora è il momento di dare spazio a una stella nascente in divenire, Rockbeasts.
Una delle premesse più originali dell'intera vetrina, lo studio Licht Hund ci presenta una storia a metà strada tra un RPG colloquiale, un titolo gestionale e un rhythm game. Il risultato? Portare questa banda di animali antropomorfi un po' disfunzionali in cima alla scena rock and roll. Affronta i contratti, scegli la scaletta dei concerti e combatti i postumi di una sbornia dopo una notte di festa e rock and roll.
Al momento non c'è una data di uscita per Rockbeasts, ma arriverà presto su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series e PC. Dai un'occhiata al trailer e ad alcuni screenshot del gioco qui sotto.