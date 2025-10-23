Gestisci la tua rock band di animali con Rockbeasts

HQ

Oggi abbiamo avuto una notte di annunci scioccanti, grazie a un'altra edizione autunnale della Galaxies Autumn Showcase. E mentre abbiamo avuto alcuni aggiornamenti su giochi già annunciati, ora è il momento di dare spazio a una stella nascente in divenire, Rockbeasts.

Una delle premesse più originali dell'intera vetrina, lo studio Licht Hund ci presenta una storia a metà strada tra un RPG colloquiale, un titolo gestionale e un rhythm game. Il risultato? Portare questa banda di animali antropomorfi un po' disfunzionali in cima alla scena rock and roll. Affronta i contratti, scegli la scaletta dei concerti e combatti i postumi di una sbornia dopo una notte di festa e rock and roll.

Al momento non c'è una data di uscita per Rockbeasts, ma arriverà presto su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series e PC. Dai un'occhiata al trailer e ad alcuni screenshot del gioco qui sotto.