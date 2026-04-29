Gestisci un bar in un mondo post-apocalittico con On the Rocks, in arrivo in Early Access quest'anno

Nel mondo dei videogiochi, non ci mancano mai nuove interpretazioni del genere survival post-apocalittico, ma pochi di quei giochi ti fanno gestire un pub nel cuore dell'inferno sulla Terra. Ecco On the Rocks.

Il gioco di sopravvivenza e gestione aziendale in cui devi mantenere e decorare un bar in una landa desolata che potrebbe essere uscito direttamente da uno script di Mad Max o Fallout abbandonato, arriverà in Early Access nel 2026.

Esplora l'ignoto affrontando laghi tossici, saccheggiatori, mutanti e ogni sorta di orrori lasciati dall'olocausto nucleare, poi torna e usa il bottino per preparare deliziosi cocktail, comprare mobili ed espandere l'attività.

"Siamo entusiasti di rivelare On the Rocks e invitare i giocatori nel suo mondo duro e bruciato dal sole," ha detto Aysu Ünal, co-fondatrice di 312 Interactive. "Il nostro gioco è una lettera d'amore ai classici post-apocalittici come Fallout e Mad Max. Gli appassionati di giochi di sopravvivenza e gestione possono aspettarsi una combinazione unica di saccheggiatura, creazione e gestione di un bar - una combinazione raramente esplorata nei giochi. Non vediamo l'ora di vedere come i giocatori sopporteranno il nostro mondo duro e spietato, mentre costruiscono l'ultimo bar degno di visita nell'apocalisse!"

Dai un'occhiata a On the Rocks nel suo primo trailer qui sotto.