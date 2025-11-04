Gesù, non la Vergine Maria, ha salvato il mondo, chiarisce il Vaticano in un nuovo decreto approvato da Papa Leone

HQ

Il Vaticano ha dichiarato martedì che solo Gesù Cristo ha salvato il mondo dal peccato, rifiutando formalmente l'idea che la Vergine Maria abbia abbia partecipato alla redenzione dell'umanità.

In un nuovo decreto approvato da Papa Leone , il Dicastero per la Dottrina della Fede ha ordinato ai 1,4 miliardi di cattolici del mondo di non riferirsi a Maria come la "corredentrice" o la "corredentrice" o la "corredentrice", Pronunciare il titolo "crea confusione" riguardo alle convinzioni cristiane fondamentali.

"Non sarebbe appropriato usare il titolo di 'corredentrice'", afferma il testo. "Questo titolo può creare uno squilibrio nell'armonia delle verità della fede cristiana". Il documento risolve un dibattito teologico vecchio di secoli che ha diviso gli studiosi della Chiesa e persino i papi recenti.

Una questione dibattuta per decenni

I cattolici credono tradizionalmente che Gesù abbia redento l'umanità attraverso la sua crocifissione e risurrezione. Ma i teologi hanno a lungo discusso se il ruolo di Maria come madre di Gesù le abbia concesso una parte in quell'atto di redenzione.

Il defunto Papa Francesco si è opposto fortemente a chiamare Maria una "corredentrice", descrivendo l'idea come "stoltezza". Il suo predecessore Benedetto XVI ha assunto una posizione simile, mentre Giovanni Paolo II una volta ha usato il titolo, ma in seguito lo ha abbandonato a causa di preoccupazioni dottrinali.

Il nuovo decreto sottolinea il ruolo spirituale unico di Maria, non come redentrice, ma come mediatrice che "aprì le porte della redenzione" accettando la volontà di Dio e dando alla luce Gesù. Secondo il Vangelo di Luca, la risposta fedele di Maria al messaggio dell'angelo fu semplice: " Sia ".