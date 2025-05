Gex fa il suo ritorno: la trilogia uscirà a giugno sotto forma di una folle edizione da collezione

HQ

Una delle tante aspiranti mascotte degli anni '90 si sta preparando per un grande ritorno. Gex, l'iconica lucertola geco della nostra infanzia, arriverà sugli scaffali dei negozi il 16 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch e PC. Per chi volesse mettere le mani su una copia fisica del Gex Trilogy, Limited Run Games offre anche tre diverse versioni, tra cui un'edizione da collezione piuttosto pazzesca per $ 200, che include un Gex gonfiabile alto 90 cm.

La collezione include i tre classici giochi platform: Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko, tutti aggiornati e adattati per piattaforme più moderne. Tra le altre cose, rewind, widescreen e molti extra interessanti come interviste e colonna sonora.

Riceverai il Gex Trilogy ?