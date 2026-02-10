Ghislaine Maxwell rifiuta di testimoniare alla deposizione alla Camera, invocando il Quinto Emendamento: "Molto deludente"

HQ

Ghislaine Maxwell, storica associata del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, si è rifiutata di rispondere alle domande durante una deposizione davanti alla Commissione per la Supervisione e la Riforma del Governo della Camera degli Stati Uniti lunedì, hanno dichiarato i legislatori. Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere dopo la sua condanna del 2021 per aver aiutato Epstein ad abusare sessualmente di ragazze adolescenti, ha invocato il suo diritto garantito dal Quinto Emendamento contro l'autoincriminazione e non ha offerto alcuna testimonianza sostanziale, suscitando frustrazione attraverso le linee di partito.

Il presidente della commissione repubblicana James Comer ha detto che il rifiuto è stato "molto deludente", sottolineando che i legislatori avevano cercato risposte sui crimini di Epstein e sul possibile coinvolgimento di altre persone. Anche i democratici sono stati altrettanto critici, accusando Maxwell di aver usato la deposizione per promuovere una campagna di clemenza da parte del presidente Donald Trump. Hanno esortato Trump a escludere pubblicamente qualsiasi grazia, sostenendo che il suo silenzio minava lo scopo dell'inchiesta congressuale.

L'avvocato di Maxwell, David Markus, ha difeso la decisione, affermando che lei si trova di fronte a un ricorso di habeas corpus pendente che contesta quello che lui ha definito un processo ingiusto. Ha aggiunto che Maxwell sarebbe disposto a parlare "pienamente e onestamente" se Trump gli concedesse clemenza, un'affermazione che ha ulteriormente alimentato una reazione politica. La deposizione arriva mentre il Dipartimento di Giustizia continua a diffondere documenti interni legati a Epstein, mentre la commissione ha dichiarato che ulteriori deposizioni di alto profilo nell'indagine sono programmate per la fine di questo mese...

Ulteriori letture: La moglie di Chomsky si scusa per un "grave errore" riguardo ai legami con Epstein.