Ghost of Tsushima ha venduto oltre 1 milione di copie in Giappone

HQ

I giochi occidentali raramente diventano grandi successi in Giappone. Dopotutto, è un paese plasmato da un forte patriottismo, qualcosa che si riflette chiaramente nei media che vi si consumano. I giochi nazionali generalmente godono di un successo molto maggiore rispetto a quelli provenienti dall'Occidente.

Quindi il fatto che Ghost of Tsushima abbia venduto oltre un milione di copie all'interno dei confini del Giappone è davvero notevole. In effetti, l'azione-avventura di Sucker Punch è il primo titolo first-party per PlayStation in 22 anni a raggiungere questa impresa, qualcosa di cui in precedenza solo Crash Bandicoot 3 poteva vantarsi.

Lo ha rivelato l'ex dirigente di Playstation Shuhei Yoshida in un'intervista alla pubblicazione giapponese AV Watch. Ha anche riflettuto su come titoli come God of War e Uncharted, nonostante siano successi globali, abbiano faticato a guadagnare terreno nel mercato giapponese.

Tuttavia, Yoshida ha notato che la marea sembra cambiare e che l'apprezzamento per i giochi occidentali sta crescendo in Giappone. Personalmente crede che questo cambiamento sia in gran parte dovuto all'ascesa di Internet e alla diminuzione dell'avversione per la cultura occidentale. Vale anche la pena notare che CERO, l'organizzazione responsabile della classificazione dei giochi in Giappone, ha leggermente allentato le sue regole quando si tratta di titoli occidentali.