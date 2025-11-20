Ghost of Yotei avrà la sua modalità New Game Plus la prossima settimana

HQ

Anche se non ha venduto velocemente come Ghost of Tsushima, il Ghost of Yotei di Sucker Punch si è rivelato un grande successo sia tra fan che critici. Se vi siete divertiti nel vostro viaggio in Giappone come Atsu, abbiamo buone notizie da condividere: la prossima settimana arriverà una nuova patch che introdurrà una serie di nuovi contenuti.

In arrivo il 24 novembre, questa sarà una patch gratuita che aggiunge la tanto attesa modalità New Game Plus, così potrai ricominciare l'avventura ma mantenere tutte le armi, armature, potenziamenti e abilità della partita originale.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo, PlayStation Blog aggiunge: "New Game Plus si sbloccherà dopo aver completato la storia principale e aggiungerà nuove opzioni di difficoltà più alta e due nuovi Trofei. C'è anche una nuova valuta chiamata Fiori Fantasma che puoi scambiare con un nuovo venditore per più di 30 nuovi cosmetici, inclusi nuovi set di armature e tinture per armi, oltre a 10 nuovi amuleti. Potrai anche guadagnare un ulteriore livello di potenziamenti per i tuoi set di armature e armi esistenti."

Quindi sì, come parte dell'aggiornamento dovresti aspettarti anche di cercare nuovi Trophies e cosmetici, ma non sarà tutto perché ci sono anche alcune cose extra in negozio. Per esempio, c'è un nuovo display delle statistiche che mostra come hai giocato durante la storia principale, oltre a funzionalità extra di accessibilità e nuovi strumenti Photo Mode.

Questo sarà però l'ultimo grande aggiornamento del gioco nel 2025, come spiega Sucker Punch: "Che tu rivisiti la storia di Atsu in New Game Plus o ti lanciassi per la prima volta in questa stagione natalizia, speriamo che ti godrai il tuo tempo in Ezo e non vediamo l'ora di presentarti Ghost of Yōtei Legends nel 2026! Grazie per aver giocato!"