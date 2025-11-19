Ghost of Yotei avrebbe potuto includere più viaggi nel tempo, ma Sucker Punch ha deciso di tagliarlo

HQ

Piccoli spoiler per Ghost of Yotei, immagino, ma nel gioco in certi momenti puoi viaggiare nel tempo all'infanzia di Atsu. Ci sono alcuni momenti simili nella versione completa, ma inizialmente c'erano piani per far sì che questa funzione fosse diffusa in tutto il gioco.

In una conversazione con Vince Gilligan su YouTube (tramite MP1st), il direttore creativo di Yotei, Jason Connell, ha detto di essere stato molto entusiasta dell'idea quando gli è stata presentata, ma alla fine il team non è riuscito a implementarla su una scala così ampia.

"Mi ha rattristato il giorno in cui ho dovuto tagliarlo — dire, ok, non può più essere tutto, dobbiamo restringere il campo. Ma alla fine, è stata la scelta giusta," ha detto Connell, aggiungendo che se si potesse sempre viaggiare nel tempo, il film avrebbe potuto avere un peso emotivo meno complessivo.