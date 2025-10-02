Ghost of Yotei Guida: dove trovare la spada, l'elmo, la maschera e la tecnica di Jin Sakai

HQ

Ghost of Yotei è ambientato secoli dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, quindi non c'è alcuna connessione tra i due giochi, giusto? Corretto, o per lo più corretto, in quanto c'è una leggera area in cui i due progetti Sucker Punch si scontrano.

Quindi, per coloro che cercano di accaparrarsi alcuni cosmetici a tema Jin Sakai, ecco dove trovare la spada, l'elmo, la maschera e la tecnica di First Shinobi. Ma attenzione, tutto questo accade piuttosto tardi nella storia principale, quindi un moderato avviso di spoiler dovrebbe essere messo in atto.

Per cominciare, devi raggiungere Oshima Coast, che è la quinta delle cinque regioni del gioco. Dopo aver ucciso il Oni e il Kitsune, sarai in grado di esplorare la nuova area, che ospita alcuni dei conflitti più caotici dell'intero gioco.

Una volta raggiunta la casa di Clan Matsumae, scoprirai che l'area ha la forma di un disco con un po' tolto da esso dove la costa intercede con la terraferma. Devi dirigerti verso l'estremo sud-ovest di questa regione, il più lontano possibile prima di essere fermato ancora una volta dal familiare narratore.

Vi racconterà di un mito del First Shinobi, un uomo che si oppose alla marea degli invasori mongoli, abbandonando la sua eredità samurai e credendo in favore dei modi più efficaci ma moralmente complessi degli shinobi, una decisione che alla fine lo vide emarginato dalla stessa casa che aveva combattuto per proteggere. Conosciamo quell'uomo come Jin Sakai, ma il cast Ghost of Yotei lo considera semplicemente come un fantasma perso nel tempo...

Ad ogni modo, dopo che ti è stata raccontata la storia, puoi avventurarti su un pittoresco sentiero nella foresta, abbattendo bambù lungo la strada per trovare un santuario con il famoso emblema di Jin. Una volta che preghi in questo santuario, apparirà una volpe nera che ti condurrà più in profondità nella foresta, dove dopo un po' di platforming, troverai una scatola vicino a un luogo di meditazione, una scatola che ospita un'antica poesia haiku, chiaramente scritta anche da Jin.

Dopo che Atsu ha recitato la poesia, ci si può avventurare più in profondità fino a sbucare in una radura con una cascata in lontananza e una casa fatiscente sulla destra. Devi salire nella cascata e il modo migliore è attraversare la casa, che presenta alcune chicche imperdibili.

Non solo puoi trovare ricordi della vita di Jin, come il suo rampino, la sua sella e l'armatura di innumerevoli nemici sconfitti, ma puoi anche trovare il suo Stag Helmet rotto, che può essere acquisito e indossato da Atsu. Questo è il primo della lista di controllo completato. Successivamente, sali sul tetto della casa e trascinati lungo la parete rocciosa fino a entrare nella cascata e trovare il famoso Storm Sword annidato al sicuro nella caverna.

Ora la seconda parte del controllo... aspettare! Un'imboscata. Nine Tails I predoni hanno trovato la strada per la spada e l'hanno rubata, lasciando Atsu a dover abbattere un paio di nemici e dare la caccia. Quindi, sconfiggi i nemici ed esci dalla grotta, saltando giù nel lago sottostante e poi segui l'altro burrone, che si rivelerà più difficile del previsto a causa dei crolli dei ponti e dei tuffi involontari nel fiume. Una volta liberati dal burrone e riuniti con la volpe, entrerai in una radura molto più grande dove si possono trovare i Home of the First Shinobi in un campo di splendidi fiori. Puoi entrare nella casa e ottenere ulteriori cenni alla vita di Jin post-Tsushima, ma alla fine puoi andare avanti senza troppe preoccupazioni qui, concentrandoti invece sull'apertura del cancello vicino.

Una volta fatto, troverai il Grave of the First Shinobi, l'ultima dimora di Jin, che viene contaminato da Nine Tails predoni. Il ladro, pensando di possedere un grande potere con il Storm Sword in mano, ti attaccherà da solo, e dopo averlo sconfitto in un duello, puoi afferrare la spada di Jin e usare la tecnica Dance of Wrath appena sbloccata per abbattere facilmente i nemici rimanenti.

Dopo che la violenza si è conclusa, puoi rendere omaggio alla tomba di Jin e ritirare la ricompensa finale dal Ghost of Tsushima protagonista, la sua maschera memorabile, dando Atsu quattro modi per celebrare l'uomo che ha fondato le tecniche e lo stile di vita Atsu ha acquisito familiarità e abilità.