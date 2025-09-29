Ghost of Yotei Il capo dello studio dice che la serie non passerà ad altre impostazioni

HQ

Sucker Punch sarà anche uno studio con sede a Washington, negli Stati Uniti, ma a quanto pare sembra molto legato al Giappone. Dopo aver sviluppato Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei, il capo dello studio Brian Fleming non è tentato di portare la serie Ghost altrove, e crede invece che sia legata al Giappone.

In una tavola rotonda con i media a cui ha partecipato Ungeek, Fleming ha confermato che non ci sono piani per cambiare le impostazioni. "Crediamo che il nucleo di Ghost sia qualcuno che brandisce una katana, questo fa parte dell'essenza. Non possiamo immaginare un gioco di Ghost ambientato, diciamo, nell'Europa feudale. Non ha senso. Ci sono un sacco di giochi ambientati lì, ma non è questo che è un gioco di Ghost", ha detto.

"Per noi, la bellezza naturale del Giappone fa parte dell'essenza di un gioco di fantasmi. Ho dato questa risposta sul palco [al Tokyo Game Show], e penso che i fan in Giappone l'abbiano davvero apprezzata. Questo è il modo in cui la vediamo noi. Avrà sempre quell'avventura di katana open-world di qualche tipo", ha aggiunto Fleming. "Ora, potremmo cambiare i periodi di tempo, potremmo esplorare contesti diversi, ma penso che ci siano alcuni confini che probabilmente non supereremo".

Abbiamo visto un grande salto in avanti da Ghost of Tsushima a Ghost of Yotei. È possibile che potremmo tornare di nuovo per un altro gioco di Ghost, ma non tratterremo il respiro per la prossima ambientazione che verrà rivelata. Ci sono voluti anni per ottenere questo sequel e ce ne vorranno altri anni prima che arrivi un altro gioco di Ghost.