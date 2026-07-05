Ghost of Yotei il merchandising potrebbe essere il segreto per stimolare il turismo in un vero ristoratore di sci giapponese

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La regione Yotei di Hokkaido non è stata creata solo per il sequel di Sucker Punch del 2025, come probabilmente già sai. È un posto reale, e uno che potrebbe ricevere un aumento turistico grazie alla popolarità del gioco. Almeno, la città sciistica di Niseko spera di poter aumentare il numero di visitatori in arrivo in estate, avendo stipulato un accordo con Sony per creare una linea di articoli Ghost of Yotei.

Secondo il punto giapponese Nikkei (tramite GamesRadar), il primo lotto di oggetti è un set di cianfrusaglie di legno. Saranno disponibili anche badge per le spille e altri oggetti, decorati con simboli del gioco. Immaginiamo che questi oggetti saranno esclusivi della località turistica, perché questo causerebbe una buona dose di FOMO da parte di chi non può viaggiare e prendere un soprangolo per sé.

Al momento, Niseko assiste a un boom turistico in inverno, ma in estate anche i suoi hotel più lussuosi possono raggiungerlo a prezzi piuttosto convenienti. Questo potrebbe cambiare col tempo, ma resta da vedere quanto lontano i fan andranno per trovare merchandising esclusivo Ghost of Yotei. Sappiamo che giochi e turismo si sono mescolati in passato. Black Myth: Wukong è stato un grande motore per il turismo cinese, ad esempio, con una campagna collegata a luoghi nel gioco mostrata nella realtà.