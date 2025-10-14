Ghost of Yotei l'attore sul salto temporale tra Tsushima e Yotei: "Sicuramente è stato sorprendente, ma anche la mossa giusta"

HQ

Uno degli elementi più sorprendenti di Ghost of Yotei è che non è un sequel diretto di Ghost of Tsushima. Si svolge nello stesso universo con cenni al gioco originale, ma è una storia completamente nuova ambientata secoli dopo l'invasione mongola e gli sforzi vendicativi diJin Sakai.

Con questo cambio di narrativa, abbiamo recentemente parlato con Feodor Chin, l'esperto attore di videogiochi noto per aver interpretato l'antagonista principale Lord Saito nella recente avventura di Sucker Punch, sui suoi pensieri sul cambiamento di periodo e ambientazione. È un punto di vista particolarmente interessante da capire, poiché Chin è stato coinvolto anche in Ghost of Tsushima come Lord Adachi e in vari altri ruoli vocali minori.

"Sai, sì, penso di ricordare di essere stato lì quando me l'hanno detto. Ed è stato certamente sorprendente", ha spiegatoChin. "Ma penso anche che sia la mossa giusta, perché penso che, sai, con qualsiasi franchise amato, deluderai qualcuno. E penso che portarlo in una direzione completamente diversa, come ha fatto, sia stata una mossa piuttosto intelligente, perché è sicuramente all'interno dello stesso mondo di Tsushima. Quindi avrai le cose che ami. Ma ci sono anche, sai, un sacco di cose nuove da presentare ai nuovi giocatori che sono nuovi. E penso che sia una cosa davvero intelligente da fare".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Chin qui sotto dove parliamo ulteriormente di Ghost of Yotei e dei suoi vari altri ruoli nel mondo dei videogiochi.