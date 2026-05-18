Ghost of Yotei Legends ha già ricevuto il suo aggiornamento finale

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Dopo soli due mesi, sembra che la modalità Legends di Ghost of Yotei non riceva altri aggiornamenti importanti. L'aggiunta multiplayer di Ghost of Yotei vede i giocatori unirsi agli amici per affrontare versioni demoniache dei Yotei Six, figure costruite come mostri dalla leggenda, e ora è arrivato il finale con The Raid.

"È come una escape room dove la gente cerca di ucciderti", spiega il lead designer Darren Bridges sul nuovo PS Blog. Farai squadra con altri tre giocatori, non solo combattendo nemici impegnativi, ma anche risolvendo enigmi e coordinandoti come squadra per sopravvivere a questo assalto.

Il team ha imparato molto anche dal Raid in Ghost of Tsushima Legends. Invece di un unico evento epico di sei ore, The Raid in Ghost of Yotei Legends è molto più accessibile, permettendo ai giocatori di entrare e uscire se vogliono, con missioni meglio ritmate.

C'è la possibilità di ulteriori aggiornamenti dopo il Raid, ma non è stato pianificato nulla, dice Bridges. "L'aggiornamento Raid è stato il nostro ultimo grande aggiornamento pianificato per Legends. Conclude la storia dei Sei Yōtei in quella modalità. Ci è stato piacere vedere i giocatori giocarci, continuare a giocarci e divertirsi. È stato fantastico."

Ghost of Tsushima Legends ha avuto supporto per più di un anno dopo l'uscita. Alcuni potrebbero vedere questo come un cattivo segno per Ghost of Yotei nel suo complesso, ma sembra che questa sia semplicemente la strategia per Sony in futuro. Le esclusive escono, poi gli sviluppatori devono lavorare sulla prossima cosa. È stato lo stesso con Marvel's Spider-Man 2 e il DLC inesistente di quel gioco.