Ghost of Yotei Legends ti permette di sbloccare i cosmetici completamente attraverso il gameplay

HQ

Oggi, 10 marzo, è il lancio di Ghost of Yotei Legends. L'aggiunta multiplayer e cooperativa di Sucker Punch a Ghost of Yotei è stata completamente svelata solo il mese scorso, dopo essere stata annunciata l'anno scorso, e in vista del lancio abbiamo ricevuto molte nuove informazioni sulle classi del gioco, la difficoltà e su come non includa microtransazioni.

In un post sul blog PS, ci viene detto che Ghost of Yotei Legends è in sviluppo da tanto tempo quanto il gioco per giocatore singolo stesso. Ambientata secoli dopo la storia principale, le figure che ne derivano sono diventate leggende che assumono la forma di boss demoniaci che dovrai affrontare insieme ai tuoi amici.

Le diverse classi sono pensate per completarsi a vicenda in Ghost of Yotei Legends, ma non dovrai diversificare la tua build se non vuoi, e ci sono molti modi di giocare. Le quattro modalità di difficoltà ti metteranno alla prova ad ogni partita, e più sali con la difficoltà, migliore sarà il bottino che otterrai man mano che progredirai.

A proposito di bottino, ogni oggetto cosmetico che puoi equipaggiare il tuo personaggio in Ghost of Yotei Legends si ottiene giocando. "E tutti questi contenuti sono disponibili per i possessori di Ghost of Yōtei senza costi aggiuntivi. Quindi tutto questo si sblocca solo giocando," ha detto Darren Bridges, lead designer di Legends.

Oggi visiterai Ghost of Yotei Legends?