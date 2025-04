Ghost of Yotei ora valutato in Taiwan

HQ

Sembra che nel 2025 saremo ben forniti di avventure d'azione in stile giapponese, anche se non sono esattamente titoli prodotti da team nativi del paese. Ubisoft Montreal ci ha lasciato con Assassin's Creed Shadows e Sucker Punch tornerà quest'anno con il sequel di Ghost of Tsushima Ghost of Yotei. Abbiamo visto solo un emozionante teaser del gioco allo State of Play dell'anno scorso, ma ora abbiamo avuto il primo segno di vita da allora, poiché il gioco è stato valutato dall'agenzia di rating di Taiwan.

Il file, rintracciato da Gematsu, afferma che Ghost of Yotei conterrà "violenza, tabacco e alcol e linguaggio inappropriato", e ha ricevuto un rating R nel territorio asiatico. Non c'è da stupirsi, dato che anche il suo predecessore del 2020 ha ricevuto una valutazione simile e ci ha permesso di decimare l'orda mongola di Khotun Khan sull'isola di Tsushima in modi creativi. Questa volta l'azione si sposta quasi 300 anni dopo nell'area intorno al Monte Yotei nella prefettura di Hokkaido, dove un giovane samurai di nome Atsu intraprende un viaggio di vendetta in un periodo turbolento della storia, indossando ancora una volta la maschera del Fantasma.

Al momento non esiste una data di uscita per Ghost of Yotei, ma sarà un'esclusiva PS5 e questa recente classificazione potrebbe indicare che il gioco potrebbe essere pronto anche in estate.

Non vedi l'ora di giocare a Ghost of Yotei ?