Ghost of Yotei per approfondire il gameplay completo a luglio

Con Ghost of Yotei che sarà ancora il primo pezzo forte di Sony questo autunno, si potrebbe pensare che il gioco sarebbe già stato mostrato molto. Non è così. In effetti, ogni volta che abbiamo visto il gioco ci è sembrato un ripensamento e anche un po' dell'ultimo minuto, ma per fortuna questo è destinato a cambiare quest'estate.

Il mese prossimo, in una data per qualche motivo ancora indeterminata a luglio, possiamo aspettarci un'immersione profonda nel gameplay completo per il sequel d'azione. Non ci viene detto molto oltre a quanto segue: "Lo spettacolo sarà incentrato interamente su Ghost of Yōtei, in arrivo su PS5 il 2 ottobre. Potrai dare un'occhiata più ampia alle meccaniche di gioco nuove ed evolute, tra cui esplorazione, combattimento e molto altro.

Per quanto riguarda il trailer che ha accompagnato questa notizia alla trasmissione di State of Play, puoi trovarlo qui sotto, ma tempera le tue aspettative in quanto non presenta molta sostanza sul gameplay e su ciò che lo sviluppatore Sucker Punch ha in serbo.